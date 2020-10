Buitenechtelijke dochter Delphine Boël mag zich prinses van België noemen

De Belgische kunstenares Delphine Boël (52) mag zich voortaan prinses van België noemen. Dat heeft het Brusselse hof van beroep besloten, bericht de Franstalige omroep RTBF. Delphine verandert nu haar achternaam in die van haar vader, koning Albert van Saksen-Coburg-Gotha.

Delphines kinderen, Joséphine en Oscar, krijgen daarmee ook de titels prinses en prins van België. Op de laatste zitting over de erkenning van het vaderschap van Koning Albert II werd Boël in het gelijk gesteld: zij en haar kinderen mogen zichzelf nu koninklijke hoogheid noemen.

Jarenlange strijd om erkenning

Begin dit jaar erkende Albert, de vader van de huidige koning Filip, dat hij Boëls biologische vader is. Daar ging wel een jarenlange juridische strijd aan vooraf, en een dna-test. De kunstenares vond die erkenning niet voldoende: ze eiste net zo behandeld te worden als de andere kinderen van Albert en wilde de titel prinses van België krijgen.

Boëls moeder, Sybille de Selys Longchamps, had vanaf de jaren 60 jarenlang een affaire met koning Albert. Die was op dat moment al getrouwd met koningin Paola. Eerder bleek al dat de man met wie De Selys Longchamps getrouwd was op het moment van de geboorte van Delphine, niet haar biologische vader was.