Zverev beëindigt Roland Garros-sprookje Etcheverry, ook Ruud halvefinalist

Nooit eerder kwam hij verder dan de tweede ronde op een grandslamtoernooi, de 23-jarige Argentijn Tomás Etcheverry. Met zijn kwartfinaleplaats op Roland Garros was hij dan ook een van de sensaties van deze editie in Parijs, maar het sprookje is voorbij. Alexander Zverev bleek in vier sets te sterk en gaat door naar de halve finales: 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. De 22-jarige Duitser haalde voor het derde jaar op rij de halve finales in Parijs. De vorige keren was dat het eindstation. Vorig jaar omdat hij tegen Rafael Nadal door zijn enkel ging en daarna lang uit de roulatie was. Ruud rekent af met Rune In de halve finale speelt Zverev tegen de Noor Casper Ruud, vorig jaar nog verliezend finalist. Ruud versloeg de Deen Holger Rune in een Scandinavisch onderonsje ook in vier sets, net als vorig jaar in deze ronde: 6-1, 6-2, 3-6, 3-6. Alleen in de derde set stribbelde Rune een beetje tegen.

Casper Ruud - EPA

Rune liet zich in het begin totaal overlopen door Ruud, ondanks dat de Deen in de eerste game nog twee breakpoints kreeg. Nadat die niet werden benut, lukte bijna niets meer bij Rune, die de eerste set met 6-1 verloor. Pas in de derde set had Rune door dat hij het vanaf de baseline echt niet ging winnen. Hij trok meer ten aanval, bespeelde het publiek en kreeg zijn tegenstander aan het wankelen. De derde en vierde game in de vierde set waren lang en spannend en gingen beiden uiteindelijk naar Ruud. Daarmee had hij het beslissende gaatje geslagen en trok hij de overwinning naar zich toe. Voortvarend Tegen Etcheverry, de nummer 49 op de wereldranglijst, begon Zverev voortvarend. Etcheverry, die vorig jaar in elk van de vier grandslamtoernooien in de eerste ronde sneuvelde, had meteen al moeite om zijn opslag te behouden. Voor Zverev was een break toereikend voor de setwinst.

Tomas Etcheverry baalt - EPA