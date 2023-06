Zverev beëindigt Roland Garros-sprookje Etcheverry en is weer halvefinalist

Nooit eerder kwam hij verder dan de tweede ronde op een grandslamtoernooi, de 23-jarige Argentijn Tomás Etcheverry. Met zijn kwartfinaleplaats op Roland Garros was hij dan ook een van de sensaties van deze editie in Parijs, maar het sprookje is voorbij.

Alexander Zverev bleek in vier sets te sterk en gaat door naar de halve finales: 6-4, 3-6, 6-3, 6-4.

De 22-jarige Duitser haalt voor het derde jaar op rij de halve finales in Parijs. De vorige keren was dat het eindstation. Vorig jaar omdat hij tegen Rafael Nadal door zijn enkel ging en daarna lang uit de roulatie was.

Voortvarend

Tegen Etcheverry, de nummer 49 op de wereldranglijst, begon Zverev voortvarend. Etcheverry, die vorig jaar in elk van de vier grandslamtoernooien in de eerste ronde sneuvelde, had meteen al moeite om zijn opslag te behouden. Voor Zverev was een break toereikend voor de setwinst.