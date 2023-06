Hockeysters winnen in Pro League eerste interland 2023 tegen Annans China

De Nederlandse hockeysters hebben hun eerste interland van dit jaar gewonnen. In hun vijfde wedstrijd in de Pro League werd China, dat gecoacht wordt door voormalig Oranje-bondscoach Alyson Annan, in Eindhoven met 4-0 verslagen.

Oranje heeft al zijn vijf wedstrijden in de Pro League gewonnen. Donderdag wacht een zwaardere test als Australië de tegenstander is.

De Nederlandse mannen komen woensdagavond in actie tegen India in de Pro League. Ook dat duel wordt in Eindhoven gespeeld.

Snelle voorsprong

De Oranjevrouwen van bondscoach Paul van Ass zette China al snel op een 2-0 achterstand. Felice Albers scoorde na een een-tweetje met Yibbi Jansen en Luna Fokke zag een voorzet onbedoeld in het doel belanden. Voor het 21-jarige talent was het haar eerste interlanddoelpunt.