Hockeyfeestje in Eindhoven: vrouwen en mannen winnen overtuigend in Pro League

De vrouwen trakteerden in hun eerste interland van 2023 China, dat gecoacht wordt door voormalig Oranje-bondscoach Alyson Annan, op een 4-0 nederlaag en blijven ook na vijf wedstrijden maximaal presteren in de Pro League.

Zowel de Nederlandse hockeyvrouwen als de Nederlandse hockeymannen hebben vanavond in Eindhoven een overwinning geboekt in de Pro League.

De mannen van bondscoach Jeroen Delmee begonnen niet goed: Tijmen Reyenga hield met de voet een strafcorner tegen, waarna Manpreet Singh een strafbal binnenschoof en India op voorsprong zette.

De broer van Tijmen, Pepijn Reyenga, maakte zijn debuut en bracht de stand vrij snel daarna op gelijke hoogte. De stand bleef vervolgens lang gelijk, tot het derde kwart. Boris Burkhardt, ook een debutant, pushte een strafcorner van Oranje snoeihard in de linkerbovenhoek: 2-1.

Duco Telgenkamp, die vanavond ook voor het eerst in het Oranjeshirt speelde, maakte het debutantenfeest compleet. Hij was verantwoordelijk voor zowel de 3-1 als de 4-1. Doelman Pirmin Blaak stond in de slotfase nog even in de spotlights: hij stopte een strafbal.

Vliegende start

De Oranjevrouwen van bondscoach Paul van Ass zette China al snel op een 2-0 achterstand. Felice Albers scoorde na een een-tweetje met Yibbi Jansen en Luna Fokke zag een voorzet onbedoeld in het doel belanden. Voor het 21-jarige talent was het haar eerste interlanddoelpunt.