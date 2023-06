Boksen op olympisch programma 2028, maar wereldboksbond blijft geschorst

De IBA werd in 2019 door het IOC geschorst vanwege bestuurlijke, financiële en ethische kwesties en was al uitgesloten van de organisatie van de Spelen in Tokio en Parijs. Het IOC overwoog zelfs het boksen helemaal van het olympische programma te schrappen.

Het IOC eiste hervormingen bij de door Rusland gefinancierde en door de Rus Oemar Kremlev geleide IBA. Maar daar is niet aan voldaan, oordeelde het comité.

Nederlandse bond

De Nederlander Boris van der Vorst deed eerder al een poging de olympische status van boksen te redden door een nieuwe internationale bond op te richten. Van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse bond, werd in Londen gepresenteerd als voorlopige leider van World Boxing, zoals de nieuwe federatie wordt genoemd.

Van der Vorst wilde het vorig jaar bij de voorzittersverkiezing van de IBA opnemen tegen de zittende kandidaat Kremlev, maar tot een serieuze verkiezing kwam het niet vanwege een juridisch conflict.