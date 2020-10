Ten Hag: 'Liverpool een topteam, Atalanta een pressingmachine'

"Je hebt het nooit in de hand, maar het had makkelijker gekund. Het wordt heel zwaar. Maar aan de andere kant is het ook uitdagend. We kijken uit naar deze sterke tegenstanders", reageert Ajax-trainer Erik ten Hag op de loting voor de Champions League.

Liverpool is de meest aansprekende naam, weet ook Ten Hag. "Een topteam, met topspelers. Dit is een affiche dat je altijd wil spelen. Schitterend om te beleven."

Vol lof is de Ajax-trainer over Atalanta Bergamo, met de Oranje-internationals Marten de Roon en Hans Hateboer in de gelederen. "Atalanta was afgelopen seizoen de revelatie in de Champions League. Een pressingmachine, waar Nederlandse ploegen vaak moeite mee hebben."

Grote onbekende

FC Midtjylland is vooralsnog de grote onbekende in de groep. "Daar weet ik het minste van", zegt Ten Hag. "Gelukkig hebben we kenners van het Deense voetbal in de technische staf zitten (o.a. assistent Christian Poulsen, red.). Zij zullen ons bijpraten."

Op transfergebied staat er nog iets te gebeuren bij Ajax. Komt Davy Klaassen terug naar Amsterdam? "Dat zou kunnen, maar we hebben meerdere ijzers in het vuur", aldus Ten Hag.