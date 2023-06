Prins Harry: 'Tabloids hackten systematisch telefoons van bekendheden'

Op de tweede dag van prins Harry's getuigenis voor de rechtbank in zijn zaak tegen tabloidkrant Daily Mirror ging het opnieuw hard tegen hard. De advocaat van de Mirror Group Newspapers (MGN) legde de prins het vuur aan de schenen over zijn beschuldiging dat de Mirror zijn telefoon meermaals heeft gehackt. De krant ontkent dat. Harry werd gisteren al vijf uur ondervraagd door de advocaat van de Daily Mirror, Andrew Green. Vandaag ging dat kruisverhoor verder. Green stelde dat er geen telefoongegevens zijn waaruit blijkt dat Harry inderdaad het slachtoffer was van hacks. Hij vroeg Harry of hij opgelucht of teleurgesteld zou zijn als het hooggerechtshof zou vaststellen dat hij nooit was gehackt door een journalist van de Mirror Group. "Niemand wil dat zijn telefoon wordt gehackt", antwoordde Harry, die de vraag speculatief noemde en zei dat hij gelooft dat zeker drie tabloids systematisch telefoons hebben gehackt. "Dat lijdt geen twijfel", aldus de prins. Hij voegde eraan toe dat hij "een gevoel van onrecht" zou overhouden aan deze zaak, mocht het hof in zijn nadeel beslissen. Voorafgaand aan de zitting werd Harry voor de rechtbank net als gisteren opgewacht door een heel mediacircus:

De Mirror Group heeft in het verleden wel toegegeven dat hun titels betrokken waren bij telefoonhacks. In meer dan 600 gevallen leidde dat tot schikkingen, maar in het geval van prins Harry houdt de uitgever vol dat er geen bewijs is dat ook hij daar slachtoffer van was. Zou het kunnen dat de afwezigheid van telefoondata bewijst dat journalisten zijn voicemail niet hebben afgeluisterd, wilde de advocaat verder weten. "Absoluut niet", was het antwoord en Harry opperde de mogelijkheid dat gegevens waren gewist en dat er wegwerptelefoons zijn gebruikt die geen sporen achterlaten. "Ik denk dat ze heel ver gingen in het uitwissen van hun sporen." Tijdens het verhoor ging het over meerdere artikelen waarbij de Daily Mirror volgens Harry op illegale wijze informatie verkreeg. De prins noemde er in zijn aanklacht 33. Met name een artikel uit 2007 was voor hem "ongelooflijk schadelijk" geweest, betoogde hij. Dat stuk, met de kop Hooray Harry Dumped, ging over de beëindiging van zijn relatie met zijn toenmalige vriendin Chelsea Davy.

Het gewraakte artikel uit 2007 - Daily Mirror

Volgens Harry staan er details in het artikel die via telefoonhacks moeten zijn verkregen, omdat hij en Davy die met niemand anders hadden gedeeld. Ook vond Davy een tracker onder haar auto toen de twee nog samen waren, volgens de prins geplaatst door een privédetective. Emotioneel Advocaat Green merkte op dat andere media al eerder over de relatiebreuk hadden bericht. Hij wees er verder op dat Harry's claim tegen de Mirror Group de periode van 1996 tot 2010 beslaat en vroeg zich af of de prins denkt dat zijn telefoon continu werd gehackt. "Het kan iedere dag zijn geweest", antwoordde Harry. "Ik weet het simpelweg niet." In de zaak tegen de Mirror Group, waarin naast Harry nog andere eisers zijn, komen ook nog andere getuigen aan het woord. Ze eisen een schadevergoeding van de uitgever. Verder zijn er naast dit proces nog twee rechtszaken waarin dezelfde soort hacking-claims worden besproken. Die zijn gericht tegen Rupert Murdochs News Group Newspapers en de Mail-kranten.