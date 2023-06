FIFA schuldig aan misleiding door WK in Qatar klimaatneutraal te noemen

Wereldvoetbalbond FIFA is door de Zwitserse reclamewaakhond schuldig bevonden aan misleiding van consumenten door te verklaren dat het WK in Qatar "klimaatneutraal" was.

De reclamewaakhond stelt dat de FIFA zich "in de toekomst dient te onthouden van dergelijke claims, tenzij het op het moment van de communicatie een volledige onderbouwing kan geven van zijn berekening, op basis van algemeen geaccepteerde methoden, van alle CO2-emissies als gevolg van het toernooi, en bewijs dat deze CO2-emissies volledig zijn gecompenseerd."

Klachten van Vriends, Middag en Thorsby

In zijn uitspraak verklaarde de Zwitserse reclamewaakhond dat "de FIFA de valse en misleidende indruk gaf dat het WK in Qatar al voor en tijdens het WK klimaatneutraliteit had bereikt".

Ook had de FIFA "geen geloofwaardig bewijs hoe alle CO2-emissies van dit toernooi konden worden gecompenseerd in lijn met Zwitserse standaarden."

De FIFA wordt daarom verzocht om zich "in de toekomst te onthouden van de claim dat het WK 2022 in Qatar klimaat- en CO2-neutraal was".

De klacht was in november 2022 ingediend door organisaties in vijf landen, bij hun respectievelijke reclamewaakhonden: Fossil Free Football en Reclame Fossielvrij in Nederland, New Weather Institute in het Verenigd Koninkrijk, Alliance Climatique in Zwitserland, Notre Affaire à tous in Frankrijk en Carbon Market Watch in België.

Samen met de klachten werd ook een open brief naar de FIFA gestuurd, door onder meer Sparta Rotterdam-speler Bart Vriends, Rangers FC-speler Tessel Middag en We Play Green-oprichter en Union Berlin-speler Morten Thorsby.