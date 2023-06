Brand in duingebied bij Sint Maartensvlotbrug onder controle

De duinbrand in Sint Maartensvlotbrug bij Schagen is onder controle. Er zijn geen vlammen meer te zien, maar nog wel rook, meldt de Veiligheidsregio op Twitter. De brandweer is aan het nablussen.

Er staat een stuk duingebied in brand in Sint Maartenszee. Het gaat om een stuk ter hoogte van camping De Zeester aan de Westerduinweg. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen hoe groot het gebied is waar de brand woedt. - NOS

Om de brand in het duingebied te blussen had de brandweer extra eenheden opgeroepen. Volgens de veiligheidsregio stond een gebied van 200 bij 200 meter in brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen. Het nablussen zal nog enige uren duren.

Veel rook

In de buurt van de brand ligt een camping, maar die is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio niet in gevaar geweest omdat de wind de andere kant op staat. Bij het nablussen komt veel rook vrij en de brandweer waarschuwt die niet in te ademen.

De N502 tussen Burgerbrug en Den Helder blijft vanwege de rook in beide richtingen voorlopig afgesloten.

Kerncentrale

Kernreactor Petten ligt op zo'n 2,5 kilometer afstand van plaats van de brand. Eigenaar NRG meldde op Twitter dat het Quick Response Team van de reactor klaar stond om indien nodig bij te springen.

De kans op natuurbranden is vanwege de droogte erg hoog. De Veiligheidsregio's maakten vandaag bekend dat open vuur in vrijwel alle natuurgebieden daardoor verboden is.