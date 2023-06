Denen domineren Dauphiné: Bjerg wint eindelijk, goede zaken Vingegaard

De vierde etappe in het Critérium du Dauphiné is uitgelopen op een Deens feestje. Mikkel Bjerg - drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften - reed bij de profs al 33 keer in de toptien, maar wist nog nooit te winnen. Tot vandaag. Bjerg (UAE) won een glooiende tijdrit tussen de dorpjes Cours en Belmont-de-la-Loire in Auvergne en nam bovendien de gele leiderstrui over van Christophe Laporte. Landgenoot Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) werd tweede en deed uitstekende zaken in het klassement. Tranen Nog voor klassementsleider Laporte over de finish was gekomen, bleek hoeveel de dubbelslag voor Bjerg betekende. Op de hotseat liet de echtgenoot van profrenster Emma Norsgaard zijn tranen de vrije loop. "Ik heb zoveel kansen gehad, maar ik kon nooit aan mijn eigen verwachtingen voldoen", vertelde de Deen met gebroken stem na afloop. "Ook vandaag twijfelde ik aan mezelf, want ik dacht dat het te lastig voor me zou zijn. In de laatste kilometers heb ik alleen maar aan mijn vrouw gedacht en zo hard mogelijk gereden."

Tranen bij Mikkel Bjerg na zijn eerste profzege in de tijdrit van het Criérium du Dauphiné. - NOS

De tijdrit bleek vooral geschikt voor ervaren, taaie tempobeulen zoals Luke Durbridge (38.36), Jonathan Castroviejo (38.33) en Nelson Oliveira (38.30). De eerste serieuze richttijd werd neergezet door 'de TGV van Clermont-Ferrand', Rémi Cavagna. De Fransman van Soudal-QuickStep reed met bijna vijftig kilometer per uur in het rond en eindigde in 37.55, ruim een halve minuut sneller dan de rest. Van Baarle kan geen potten breken Voormalig Nederlands kampioen Dylan van Baarle - deze Dauphiné voor het eerst weer in koers sinds zijn val in het Bos van Wallers in Parijs-Roubaix - ging als derde van start, haalde zijn twee voorgangers in en was als eerste aan de finish. Met zijn eindtijd (41.13 uur) zou de voormalig Nederlands kampioen tijdrijden vandaag geen potten breken.

Dylan van Baarle stijlvol, maar niet buitengewoon snel, onderweg in de tijdrit van de Dauphiné. - AFP

Pas toen de favorieten van start waren gegaan, werd duidelijk wat de tijd van Cavagna waard was. En dat bleek best veel: alleen Dani Martínez kon in het eerste deel gelijke tred houden met hem, maar uiteindelijk gaf ook de Colombiaan van Ineos (in 2020 nog eindwinnaar in de Dauphiné) nog veertig tellen toe. Denen doen het vandaag Vingegaard was echter niet van plan cadeautjes uit te delen. De topfavoriet voor de tijdrit en de eindzege was bij het eerste tussenpunt al twaalf seconden sneller dan Cavagna. Op het dalende tussenstuk leverde de Deen echter dertien seconden in op de Fransman en zo werd het toch nog spannend. Zeker omdat ook Mikkel Bjerg zich opeens in de strijd mengde. De Deense adjudant van Tadej Pogacar bij UAE was na 19,7 kilometer nog even snel als Cavagna, maar versnelde in het hellende slot van de tijdrit en bleek liefst 27 seconden sneller dan Cavagna (37.40). Ook Vingegaard (37.40) beet zich stuk op de tijd van zijn landgenoot Bjerg (+0.12), maar pakte wel veel tijd op zijn concurrenten.

Van de concurrenten van Vingegaard hielden Ben O'Connor (+0.28 op Vingegaard), Adam Yates (+0.45), Martínez (+0.53), Hindley (+1.06) en Haig (+1.13) de schade nog enigszins beperkt. David Gaudu, Egan Bernal, Richard Carapaz, Enric Mas en Mikel Landa gaven meer dan twee minuten toe op Vingegaard en kunnen nu al fluiten naar de eindzege.