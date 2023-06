Bellingham gaat voor ruim honderd miljoen euro van Dortmund naar Real Madrid

Toptalent Jude Bellingham (19) maakt de overstap naar Real Madrid voor 103 miljoen euro. Dat bevestigt zijn huidige club Borussia Dortmund. Door bonussen kan het bedrag nog oplopen met 30,9 miljoen euro.

Middenvelder Bellingham krijgt in Madrid volgend seizoen concurrentie van onder meer oudgedienden Luka Modric (37) en Toni Kroos (33). Met het aantrekken van Bellingham sorteren ze in Madrid voor op het naderende afscheid van de twee middenvelders.

Engels international Bellingham (24 interlands, een goal) was sinds 2020 speler van Borussia Dortmund. De Duitse topclub betaalde destijds zo'n 25 miljoen euro voor de tiener aan Birmingham City. Zijn jeugdliefde besloot na zijn vertrek het rugnummer 22 nooit meer te gebruiken om 'als herinnering aan een van ons en ter inspiratie van anderen'.

Hazard en Bale ook voor meer dan 100 miljoen

Het is pas de derde keer in de geschiedenis dat Real meer dan honderd miljoen euro betaalt voor één speler, met wisselend succes. Het contract van recordaankoop Eden Hazard (115 miljoen) is onlangs ontbonden, Gareth Bale waren ze in zijn laatste seizoenen ook liever kwijt dan rijk.