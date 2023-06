Messi bevestigt overstap naar MLS-club Inter Miami: 'Ik wilde Europa verlaten'

Op dit moment is de Italiaan Lorenzo Insigne grootverdiener van de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De aanvaller van Toronto heeft een jaarloon van 14 miljoen euro. De verwachting is dat Messi veel meer gaat verdienen.

Messi nam zondag na twee jaar afscheid van Paris-Saint Germain. De aanvaller, zeven keer verkozen tot beste voetballer ter wereld, werd in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona en Al-Hilal uit Saudi-Arabië, waar hij naar verluidt 400 miljoen euro per jaar kon verdienen.

Lionel Messi vervolgt zijn loopbaan bij Inter Miami in de Verenigde Staten. De 35-jarige Argentijn laat dat weten in een exclusief interview aan de Spaanse krant Mundo Deportivo.

Messi moest Barcelona in 2021 na 21 jaar verlaten, omdat de club hem niet meer kon betalen. Hij kondigde zijn vertrek destijds in tranen aan en tekende voor twee jaar in Parijs.

In de Franse hoofdstad bereikte hij niet de heldenstatus die hij had in Barcelona, maar hij was dit seizoen toch goed voor 21 doelpunten en 20 assists in alle competities. Hij werd ook landskampioen met PSG.

Messi veroverde eind vorig jaar met Argentinië de wereldtitel, de enige hoofdprijs die nog op zijn imposante erelijst ontbrak.