'Rijken verhuizen vaker spaargeld, omzeilen miljoenen aan vermogensbelasting'

Rijke Nederlanders zijn de laatste jaren steeds actiever spaargeld gaan verschuiven. Dat zeggen belastinginspecteurs die zich bezighouden met de meest vermogende Nederlanders in een intern document dat Follow The Money in handen kreeg met een beroep op de Wet open overheid (WOO). Op die manier omzeilen ze miljoenen aan vermogensbelasting.

Bij het verschuiven brengen rijke families hun spaargeld onder in speciaal opgerichte bedrijven, waardoor ze in een andere belastingbox vallen. Door de lage rentes op spaargeld en een belastingverhoging op privévermogen in 2017 werd deze truc steeds populairder. Het is met name aantrekkelijk voor families met veel geërfd geld en voor mensen met megasalarissen, zoals sommige profvoetballers, directieleden van grote bedrijven, flitshandelaren en consultants op de Amsterdamse Zuidas.

Schuiven met 85 miljoen euro

In het document schetsen de inspecteurs tot in detail hoe de belastingontwijking er in de praktijk uit ziet. Begin 2018 had een Nederlands echtpaar bijvoorbeeld 150 miljoen euro op de bank staan. Dat jaar richtte het stel een speciale bv op, waar ze 85 miljoen euro in onderbrachten. Daarmee besparen ze jaarlijks 1,4 miljoen euro.

Ze hoeven over dat bedrag pas belasting te betalen als ze het bedrijf opheffen of het geld als winstuitkering weer aan hun privésaldo toevoegen. Maar als het stel het geld nodig heeft voor de koop van een nieuw superjacht of een villa dan kan dat ook zonder belasting te betalen, via een zogenoemde 'kapitaalteruggave'. Dat kan omdat ze het geld zelf in het bedrijf hebben gestopt. En daarmee kan het dienen als belastingvrije spaarpot voor privégeld.

Sommige rijke Nederlanders gaan zelfs nog verder. In het midden van het land stortte een vermogende particulier zijn privévermogen eerst in een bv, om het vervolgens tegen een zeer lage rente uit te lenen aan een zelf opgerichte stichting. Die ging het vervolgens beleggen, waarmee "flinke onbelaste rendementen" werden behaald. Volgens de inspecteur ontweek deze persoon zo niet alleen vermogensbelasting, maar ook winstbelasting.

Inkoppertjes

Een deel van de inspecteurs heeft zelf gewerkt bij bedrijven die superrijken adviseren en vertellen ook vanuit die praktijk. "Dit is inderdaad iets waar de adviespraktijk veel mee bezig is", zegt er een. "Het zijn zulke inkoppertjes: via Excel en software kon je dat leuk aan je klanten laten zien, waar ze op konden besparen door het vermogen te verschuiven."