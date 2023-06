AZ-supporters krijgen lagere straffen dan geëist door fout politie

Twee AZ-supporters die betrokken waren bij de rellen op Hemelvaartsdag hebben vanochtend veel lagere straffen gekregen dan justitie had geëist. De rechtbank in Alkmaar besloot daartoe omdat beelden van de twee te zien waren bij het tv-programma Opsporing Verzocht, ook al hadden ze zich allebei toen allang zelf gemeld op het politiebureau.

"Ik heb begrip voor hectiek en drukte bij politie, maar het is niet goed gegaan", oordeelde de rechter. Justitie eiste tegen beide mannen een celstraf van vier weken, waarvan twee voorwaardelijk. Maar ze hoeven dus niet de cel in. De rechtbank veroordeelde de ene man tot een taakstraf van 150 uur, waarvan hij 144 uur moet uitvoeren, meldt NH Nieuws. De andere man kreeg 120 uur taakstraf. De twee mogen een jaar lang niet in en rondom het AZ-stadion komen.

Ze maken deel uit van een groep AZ-supporters die op 18 mei de hoofdtribune van het AZ-stadion bestormde, nadat de Alkmaarders in eigen huis door West Ham United waren uitgeschakeld in de halve finales van de Conference League. Gisteren stonden al zeven mensen terecht, onder wie een 38-jarige man. Hij werd veroordeeld tot acht dagen cel voor het mishandelen van een supporter van West Ham. Ook kreeg hij een taakstraf van 150 uur en een gebiedsverbod voor het AZ-stadion.

Bewust en met capuchon

Vandaag staan opnieuw zeven mannen terecht. Vanochtend was de beurt aan een 45-jarige man uit Alkmaar en een 26-jarige man uit Egmond aan den Hoef. De 45-jarige man gaf toe "bewust en met capuchon" de confrontatie te hebben gezocht met aanhangers van West Ham United.

"Ik kan me dat niet herinneren, maar zie het wel op beelden. Als ik iemand heb geraakt, spijt me dat", aldus de man in de rechtbank vandaag. De andere man zei dat hij een "vrij forse meneer"aanviel. "Toen ik besefte wat ik aan het doen was, kreeg ik meteen spijt. Ik heb een situatie gecreëerd voor mensen en schaam me steeds meer."

In tegenstelling tot een aantal andere relschoppers meldden beide mannen zich snel na de rellen zelf op het politiebureau, een van de twee ging op zondag en maandag zelfs meermalen met de politie praten. Dat om te voorkomen dat beelden en foto's van hun zouden worden getoond in de uitzending van Opsporing Verzocht op dinsdagavond 22 mei.

Emotionele schade

Toch werden de beelden getoond. "Een kennis zei dat hij me op televisie had gezien", vertelde de 45-jarige Alkmaarder vanochtend. Hij nam op de late avond van 22 mei opnieuw contact op met de politie met de vraag of de foto's dan in ieder geval van de website van Opsporing Verzocht konden worden verwijderd, maar dat gebeurde pas eind volgende ochtend.

"Mijn huwelijk lijdt eronder. Er is emotionele schade voor mijn kinderen", aldus de man. Ook de man uit Egmond werd herkend op televisie. "Dat was even schrikken", zei hij vanochtend.

Volgens de officier van justitie speelde bij de uitzending van de beelden mee dat de mannen op het politiebureau ontkenden dat ze strafbare feiten hadden gepleegd. In de video's zijn die namelijk wel te zien, dus werden de mannen toen nog niet gelinkt aan de verdachten op de beelden.

Maar de rechter vond dat geen excuus. Volgens haar is het 'in beide gevallen niet goed gegaan' en had de politie voor de uitzending van Opsporing Verzocht "heel goed moeten kijken."

"Het had niet mogen gebeuren". laat het Openbaar Ministerie per mail aan NH Nieuws weten. "Mogelijk dat het korte tijdsbestek een rol heeft gespeeld."