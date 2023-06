Minister overweegt vergunningsplicht voor waterputten in verband met droogte

Harbers liet weten positief tegenover alle voorstellen te staan. Hij gaat er samen met de provincies en waterbeheerders met "een positieve grondhouding" naar kijken: "Ik zie dat er een probleem is en ik zie dat we aan de slag moeten", zei hij. Hij verwacht dat de grondwaterstand in bepaalde gebieden "precair" gaat worden en wil dan een goed overzicht hebben. Dat ontbreekt nu volgens de minister.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich vandaag in een debat over water achter een voorstel van VVD-Kamerlid Fahid Minhas, die mede namens het CDA sprak. Hij wil zo snel mogelijk een meldingsplicht invoeren voor mensen die al een waterput hebben of er één willen slaan. Daar waar echt een watertekort is, wil hij ook een vergunningsplicht.

Minister Mark Harbers overweegt om een meldingsplicht in te voeren voor waterputten. Die onttrekken grondwater aan de bodem, waardoor in bepaalde gebieden watertekorten dreigen te ontstaan. Voor november laat hij weten of hij de knoop heeft doorgehakt. Harbers sluit niet uit later eventueel ook nog een vergunningsplicht in te stellen.

Hoe is het nu geregeld?

In principe mag iedereen nu een waterput slaan, als de pompcapaciteit tenminste niet meer bedraagt dan 10 kubieke meter per uur. De put mag niet in een beschermd gebied liggen. De maximaal toegestane diepte kan per regio verschillen en ook zijn er per provincie of gemeente soms nog aanvullende regels.

Door de grote droogte in de zomers van de laatste jaren worden steeds meer illegale waterputten geslagen, bijvoorbeeld voor de bewatering van gewassen. Minister Harbers zei in het Kamerdebat dat hij het probleem serieus neemt. "We moeten netjes met grondwater omgaan", zei hij.