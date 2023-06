Na 55 jaar staat er met Haddad Maia weer Braziliaanse in halve finales grandslam

Voor het eerst sinds 1968 staat er een Braziliaanse in de halve finales van een grandslamtoernooi. Sterker nog, op Roland Garros had nog nooit een vrouw uit dat land de laatste vier gehaald. Tot Beatriz Haddad Maia nu.

Maria Bueno haalde in 1968 de kwartfinales op Roland Garros en Wimbledon en de halve finales op de US Open. Daarna was er nog wel groot succes voor de Braziliaanse mannen, met rond de eeuwwisseling als hoogtepunt drie titels op Roland Garros voor Gustavo Kuerten.

Haddad Maia, die op grandslamtoernooien nooit verder kwam dan de tweede ronde, verloor de eerste set vooral door haar beroerde service. Ze won slechts 10 van haar 26 opslagpunten.

Jabeur schopt bal weg

De Tunesische Jabeur deed het op dat vlak niet veel beter, maar heerste wel in de rally's. Ze sloeg ook meer winners en pakte veel punten met haar dropshots.

Jabeur ging almaar slordiger spelen na de verloren tiebreak. Zo schopte ze in de derde set de bal weg na een opslag die in bleek: het leverde Haddad Maia een breakpoint op en een tweede break.

De 27-jarige Haddad Maia had in de vorige ronde nog bijna vier uur op de baan gestaan. Door de zege bestormt ze de toptien, haar hoogste klassering ooit. Drie jaar geleden viel ze nog ver terug op de wereldranglijst vanwege een dopingschorsing.