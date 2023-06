Privacywaakhond vraagt opheldering bij maker ChatGPT over omgang met data

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een brief de maker van ChatGPT, OpenAI, om opheldering gevraagd over de manier waarop het persoonsgegevens gebruikt voor het trainen van het achterliggende taalmodel. De toezichthouder maakt zich zorgen over de manier waarop bedrijven zoals OpenAI omgaan met dergelijke, gevoelige data.

Ook wil de privacywaakhond weten of de vragen die mensen aan de chatbot van OpenAI stellen ook gebruikt worden om het systeem verder te trainen.

De autoriteit zegt ook zorgen te hebben over de informatie die het systeem deelt. Die kan volgens de AP "onnauwkeurig, verouderd, onjuist, ongepast, beledigend, of aanstootgevend" zijn, en kan een eigen leven gaan leiden. "Of en zo ja hoe OpenAI die gegevens kan rectificeren of verwijderen, is onduidelijk", stelt de autoriteit.

Vervolgstappen onduidelijk

Eerder trok de Italiaanse privacywaakhond veel aandacht met een tijdelijke blokkade van ChatGPT. Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens wil nu niks kwijt over eventuele vervolgstappen, maar zegt dat niks is uitgesloten. Ook een verbod dus niet.

OpenAI heeft nog niet op de brief gereageerd, de deadline is 23 juni. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat er nog meer acties volgen. Welke dat zijn, is onduidelijk.

Volgens de waakhond hebben in Nederland in de eerste vier maanden van het jaar al 1,5 miljoen mensen gebruik gemaakt van de chatbot.