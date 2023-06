Geen gas in Limburgs dorp tot begin volgende week, diner op kosten Enexis

Zo'n honderd tot honderdtwintig huishoudens in het Zuid-Limburgse dorp Rijckholt zitten waarschijnlijk nog tot begin volgende week zonder gas. Omdat ze niet op gas kunnen koken, mogen de inwoners op kosten van netbeheerder Enexis eten bestellen.

De problemen in het dorp tussen Maastricht en Luik ontstonden afgelopen weekeinde. Een waterleiding sloeg zondag lek. Het water spoot er onder hoge druk uit en beschadigde een gasleiding. Daarbij kwam ook water in de gasleiding zelf terecht. "Wanneer er water in de leiding zit, kan er geen gas meer doorheen", aldus Enexis op de website.

"Vanwege het heuvelachtige gebied kon het water dat in de gasleiding terecht is gekomen naar verschillende plekken stromen", aldus een woordvoerder van Enexis bij 1Limburg. "Dat heeft zich nu ook uitgebreid."

Ruim een kwart geen gas

In Rijckholt wonen ruim 600 mensen. Sinds maandagmiddag hebben ze wel weer water, maar meer dan een kwart van hen moet het dus nu al drie dagen zonder gas doen. En daar komen waarschijnlijk nog vier of vijf dagen bij, vreest Enexis.

De netbeheerder moet eerst met een camera vaststellen waar het water precies in de gasleidingen zit. Dat is een flinke klus, want de situatie verschilt van meter tot meter, legt de woordvoerder uit. "Het kan zijn dat het ene huis wel gas heeft en het andere niet. Het is niet een aaneengesloten gebied dat geen gas heeft."

Als er water in de gasleiding zit, dan zuigt Enexis dat met vacuümwagens weg. Hoe snel dat gaat is niet te zeggen. Aanvankelijk zei Enexis dat vijftig tot zestig woningen vanmiddag weer gas zouden hebben, maar voorlopig breidt het aantal huishoudens dat last heeft zich alleen maar uit. Het waren er eerst vijftig à zestig, nu gaat het om het dubbele.

Compensatie kosten

Bewoners van de getroffen woningen kunnen dus nu maaltijden bestellen op kosten van Enexis. Daarnaast kunnen ze waarschijnlijk compensatie krijgen voor andere kosten die ze hebben gemaakt. Of Enexis alle kosten gaat verhalen op de Waterleiding Maatschappij Limburg is nog onbekend. Het is onduidelijk waarom de waterleiding zondag lek raakte.

In december 2014 gebeurde vrijwel hetzelfde in Apeldoorn. Daar zaten toen 540 huishoudens zonder gas, nadat door een gesprongen waterleiding water en modder in de gasleiding terechtkwamen. Ook een woon- en zorgcentrum zat toen zonder gas. Er werden dekens uitgedeeld aan de bewoners, zodat zij zich warm konden houden. Alle bewoners van de wijk konden gratis douchen in een nabijgelegen zwembad.