Oppositie neemt geen genoegen met uitleg Rutte over gaswinning: kluitje in het riet

In de Tweede Kamer is het tot een harde aanvaring gekomen tussen de oppositiepartijen en premier Rutte over de gang van zaken rond de gaswinning in Groningen. Volgens Rutte was het kabinet zich al in 2013, na de zware aardbeving in Huizinge, bewust van de ernstige gevolgen van de gaswinning. Dat het winningsniveau desondanks naar recordhoogte ging, is volgens hem "niet bewust veroorzaakt door het kabinet", maar was het gevolg van langetermijnafspraken over de levering die er al lagen.

"Toen we daar achter kwamen was het kwaad al geschied", zei Rutte. Met andere informatie waren er waarschijnlijk andere besluiten genomen, constateert hij achteraf.

Oppositiepartijen als GroenLinks, PvdA en SP reageerden woedend op die uitleg. "De premier probeert ons met een kluitje in het riet te sturen", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. "Hij probeert nu een pudding aan de muur te spijkeren", meende Henk Nijboer van de PvdA. Volgens een groot deel van de Kamer beschikte het kabinet ook toen al over informatie die had moet leiden tot het terugbrengen van de gaswinning.

Bijvoorbeeld in in juni 2013, toen Gasterra, het bedrijf dat het Groningse gas op de markt bracht, daar om vroeg. Maar volgens Klaver luidde het antwoord uit Den Haag: "Nee, ga maar door."

Ook Mirjam Bikker van regeringspartij ChristenUnie vindt dat onbegrijpelijk: "Het inzicht dat het gas teruggedraaid kon worden was er wel, maar het tegenovergestelde gebeurde. Dat had never nooit mogen gebeuren."

Opwinding

Het debat werd daarop korte tijd geschorst, omdat Rutte bij zijn ambtenaren moest navragen hoe het precies was gegaan. Dat leidde tot enige opwinding op de publieke tribune vol Groningers, die vinden dat de premier zijn feiten niet op orde heeft.