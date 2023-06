Veiligheidsberaad stopt 1 juli met coördinatie noodopvang: 'Bal ligt in Den Haag'

"Drie keer is de coördinatie van de crisisnoodopvang uitgesteld, maar per 1 juli stoppen we daarmee", zegt Wouter Kolff, voorzitter van het Veiligheidsberaad, in het NOS Radio 1 Journaal.

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio kwamen gisteravond bijeen voor het Veiligheidsberaad, waar ook staatssecretaris Van der Burg aansloot om te praten over de asielopvang.

Daar kwam uit dat de staatssecretaris van Asiel 'voorportaallocaties' wil openen om het overbelaste aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Het Veiligheidsberaad, dat nu de crisisopvang organiseert en coördineert, staat daar niet afwijzend tegenover.

Uit de loopgraven

"We willen best meedenken en meekijken met het idee van de overstaplocaties, maar we stoppen met het coördineren. Onze hoofdtaak is het organiseren van de brandweer en het bestrijden van kortdurende crises, dit valt daar niet meer onder", concludeert Kolff. "We gaan niet tot in lengte der jaren de crisisnoodopvang organiseren, het gaat nu naar de provinciale regietafels."

De voorzitter van het Veiligheidsberaad laat er geen twijfel over bestaan: "De bal ligt bij de politiek in Den Haag". Aan de inzet van de staatssecretaris ligt het niet, stelt hij. "Het lijkt er echt op dat de Tweede Kamer uit de loopgraven moet komen. Het hoogste politieke orgaan van het land moet hier een knoop over doorhakken."

Kolff doelt daarmee op de onenigheid in het kabinet over de spreidingswet. Het lukt de politiek niet een wet op tafel te krijgen die ertoe moet leiden dat de opvang van asielzoekers eerlijker over het land verdeeld wordt.

Puzzel

Maar nu het Veiligheidsberaad zijn handen er per 1 juli echt vanaf wil trekken, komt het organiseren en coördineren van de crisisopvang dus bij de provincies en gemeenten. De crisisopvang wordt dan omgetoverd tot gewonde noodopvang of eigenlijk kleinschaligere opvang, zegt commissaris van de koning van Drenthe, Jetta Klijnsma, eveneens in het NOS Radio 1 Journaal.

"Wij zijn afhankelijk van goedwillende gemeenten die willen helpen en gelukkig zijn die er. Maar we hebben die spreidingswet hartstikke nodig, en dus doen we een appel op de Kamerleden en de gemeenten om in de hulpstand te komen", aldus Klijnsma.

Volgens haar moet er aan die regietafels niet alleen gekeken worden naar de vluchtelingen in Ter Apel, maar ook naar de Oekraïners, jonge vluchtelingen en statushouders. "Al die mensen die ondergebracht moeten worden in Nederland moeten meegenomen worden in die puzzel."