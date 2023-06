Open vuur verboden: kans op natuurbranden op hoogste niveau door droogte

Door de aanhoudende droogte is de brandweer extra alert op het risico van natuurbranden. De veiligheidsregio's hebben open vuur in vrijwel alle natuurgebieden verboden.

Na een nat voorjaar is het nu al drie weken kurkdroog in Nederland. Ook de komende weken wordt nauwelijks regen verwacht. Bovendien staat er vrijwel voortdurend een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten.

De combinatie van langdurige droogte en wind is reden voor de meeste veiligheidsregio's om Fase 2 af te kondigen. Die geldt voor heel Nederland, met uitzondering van in ieder geval de drie noordelijke provincies.

Open vuur verboden

Fase 2 betekent dat de brandweer overal extra voertuigen klaar heeft staan om snel in te kunnen grijpen in het geval van een natuurbrand. Het betekent ook dat open vuur in de natuur verboden is, van barbecue tot houtkorf, van wensballonnen tot een houtvuurtje. Mocht een natuurbeheerder het risico op brand te groot vinden, dan kunnen zelfs al verleende vergunningen voor evenementen worden ingetrokken, meldt RTV Oost.

Het probleem is vooral dat de bovengrond in snel tempo droger wordt omdat er per dag zo'n drie tot vier millimeter vocht verdampt. Eén vonkje is dan genoeg om een natuurbrand te laten ontstaan, en dan is bestrijding lastig, "Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind", schrijven de veiligheidsregio's op de website www.natuurbrandrisico.nl.

Barbecuerooster

Afgelopen weekeinde brak tot twee keer toe brand uit in de Weerter- en Budelerbergen, een uitgestrekt natuurgebied op de grens van Noord-Brabant, Limburg en België. De brandweer had aanvankelijk veel moeite die brand te bestrijden, omdat bluswagens vast kwamen te zitten in het mulle zand.

Vorige week dinsdag was er ook al een natuurbrand bij Heeze, meldt Omroep Brabant. De brandweer kon die snel blussen. Na afloop trof de brandweer toen een barbecuerooster aan.

In de buurt van Assen woedde begin mei een brand in natuurgebied Paaskamp. Daarbij ging een gebied van zo'n 100 bij 300 meter verloren.