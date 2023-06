Na Van Rijthoven mist ook Van de Zandschulp Rosmalen, wildcard voor Brouwer

Eerder meldde Tim van Rijthoven zich ook al af voor het tennistoernooi in Rosmalen. Van Rijthoven kan de titel van vorig jaar niet verdedigen vanwege een slepende elleboogblessure.

Gijs Brouwer heeft van de organisatie van de Libéma Open een wildcard voor het hoofdtoernooi gekregen. Brouwer is achter Van de Zandschulp en Tallon Griekspoor de derde Nederlander op de wereldranglijst. De voormalig Nederlands kampioen bezet momenteel plaats 138.

Botic van de Zandschulp doet komende week niet mee aan het grastoernooi van Rosmalen. De 27-jarige Veenendaler heeft nog te veel last van een voetblessure die hem al enige weken parten speelt.

