Rammstein laat beschuldigingen over seksueel wangedrag zanger zelf onderzoeken

De Duitse band Rammstein laat de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag aan het adres van zanger Till Lindemann zelf onderzoeken. Verschillende vrouwen zeggen dat ze gedrogeerd zijn of tegen hun wens seks met hem hebben gehad.

De krant Süddeutsche Zeitung en de omroep NDR kwamen vorige week met de beschuldigingen naar buiten. Rammstein laat nu een advocatenkantoor een inventarisatie maken en onderzoek doen.

'Behoorlijke pijn'

Een 21-jarige vrouw liet in de krant optekenen dat ze seks had met Lindemann na een concert in Hannover. Naar eigen zeggen zou het geen verkrachting zijn, omdat ze ermee instemde. Toch was ze duidelijk niet blij met wat er gebeurde. "Ik had ook behoorlijke pijn en het moet hem ook zijn opgevallen dat het niet gemakkelijk was om met mij te vrijen."

Na afloop van concerten nodigt de band vaak fans uit om backstage te komen. Daar ging het volgens de twee Duitse media regelmatig mis: zo zouden jonge vrouwen zonder dat ze het wisten iets in hun drankje gekregen hebben.

Genuanceerde reactie

Als reactie op een beschuldiging van een vrouw die in mei bij een concert in Vilnius was, twitterde de band eerst een ontkenning. "We kunnen uitsluiten dat wat wordt beweerd in onze omgeving heeft plaatsgevonden. Er zijn ons geen officiële onderzoeken naar deze zaak bekend." Zaterdag bracht de band een genuanceerder statement over de beschuldigingen naar buiten.

Daarin staat dat Rammstein de beschuldigingen uiterst serieus neemt en het belangrijk vindt dat iedereen zich -voor en achter het podium- veilig voelt. De band riep fans tegelijkertijd op om niemand nu al te veroordelen.

Rammstein tourt deze zomer door Europa. Begin juli treedt de band twee keer op in Groningen.