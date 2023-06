'Engel van Alkmaar' Chris Knolls als een kind zo blij met finalekaartje West Ham

Maar bij hun bestorming hadden ze buiten Chris Knolls gerekend. In de hachelijke situatie ontpopte hij zich als beschermer van de vrienden en familieleden van West Ham-spelers die in het bewuste vak zaten.

De AZ-hooligans wilden op die manier verhaal halen voor het gedrag van West Ham-fans. Zij hadden in de heenwedstrijd in Londen familieleden van spelers en van leden van de technische staf van AZ belaagd toen die juichten bij het doelpunt van AZ voor rust.

Zijn heldhaftige optreden ging viraal. Chris Knolls, inmiddels liefkozend 'de engel van Alkmaar' genoemd, maakte zich op 18 mei onsterfelijk in de ogen van heel West Ham United. In zijn eentje werkte hij de aanstormende meute AZ-supporters naar beneden, die de tribune bestormden na afloop van de halve finale van de Conference League, waarin de Alkmaarders werden uitgeschakeld.

Als beloning voor zijn optreden schonk West Ham United Knolls een kaartje voor de finale tussen West Ham en Fiorentina vanavond in Praag. 'Knollsy' (voor vrienden) was tot tranen geroerd door deze geste. Hij was namelijk wanhopig op zoek naar een kaartje om zijn favoriete club in het Eden Stadium naar de titel in de Conference League te kunnen schreeuwen.

De actie van de 58-jarige West Ham-fan werden op diverse camera's en telefoons vastgelegd. De social media deden de rest. Een official van West Ham die Knolls voor de met 0-1 gewonnen wedstrijd in Alkmaar had ontmoet, belde hem met het goede nieuws.

Knolls, zelf een vader van vier kinderen, zei tegen de Engelse krant The Mail: "Je kunt je niet voorstellen hoe gelukkig ik ben. De vrouw van de club die me belde zei dat ze twee rijen achter me zat in Alkmaar en alles heeft zien gebeuren. Ze vond me heel dapper en dat ik daarom een ticket voor de finale verdien."