Vanavond op tv: Wie verwoestte de Kachovka-dam? • EU-akkoord over migratie? • Groningendebat: pijlen op Rutte

Wie verwoestte de Kachovka-dam?

In de door Rusland bezette delen van de regio Cherson is de noodtoestand uitgeroepen na de doorbraak van de Kachovka-stuwdam. Wie er verantwoordelijk is voor de doorbraak is nog niet duidelijk. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar. Er worden nog steeds mensen uit het gebied geëvacueerd, zowel aan Russische als aan Oekraïense zijde. Ongeveer 42.000 mensen lopen gevaar vanwege de overstromingen. Vanavond het laatste nieuws ut het gebied.