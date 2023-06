Parken met zonnepanelen vaker doelwit van koperdieven

Het aantal koperdiefstallen bij parken met zonnepanelen is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Dat meldt branchevereniging Holland Solar. "Zodra het stelen van koper wat oplevert, wordt het gestolen", zegt een woordvoerder. "Dat horen we terug van onze leden."

Vorige maand nog stalen koperdieven in Deurne honderd kilometer kabel en in Friesland werd door dieven voor tonnen aan schade aangericht.

Energietransitie

Dat er zoveel wordt gestolen, is een direct gevolg van de koperprijs, onderschrijft ook directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) tegen persbureau ANP. "Dat de koperprijs zo hoog is, hangt samen met de energietransitie. Daar zijn namelijk veel nieuwe koperkabels voor nodig, wel duizenden kilometers."

Er zijn wel veiligheidsmaatregelen om de diefstal te ontmoedigen. Zo moeten aanbieders van koper zich legitimeren en is er door de Metaal Recycling Federatie een meldpunt ingesteld.

Gestript en verknipt

"Als er tientallen kilometers koperkabel zouden worden aangeboden, dan is dat iets waar alle alarmbellen voor afgaan", zegt directeur Hans Koning van de Metaal Recycling Federatie tegen het ANP. "Een paar honderd meter is al heel veel en kan in principe alleen afkomstig zijn van bedrijven als Tennet en ProRail."

Wat er gebeurt met het gestolen koper uit de panelen, is niet altijd duidelijk. Volgens Koning wordt de gestolen koperkabel meestal verknipt en gestript en bij verschillende bedrijven aangeboden. "Ook over de grens. Dit maakt het wel lastiger of zelfs onmogelijk om te traceren en herkennen."