'Onrust op Curaçao zal ook hier gevolgen hebben'

Curaçaoënaars die in Nederland wonen volgen het nieuws over Curaçao op de voet. Ze zijn kritisch over de houding van Nederland en maken zich zorgen.

Stichting Ocan komt op voor de belangen van Caribische Nederlanders. Er komen veel verontrustende berichten binnen, zegt Ruben Severina namens de stichting. Hij denkt dat de onrust op Curaçao ook hier gevolgen zal hebben: "Wij denken dat er een hele stroom gaat komen van mensen uit Curaçao naar Nederland. Er is armoede en in zo'n geval trek je weg en naar daar waar het rijker is. In dit geval naar Nederland."

Armoedegrens

De economie van Curaçao is volledig ingestort, mede door de coronacrisis. Het eiland wil graag financiële steun, Nederland eist in ruil daarvoor onder meer bezuinigingen bij de ambtenaren. Severina vraagt zich af of die houding van Nederland houdbaar is: "Als de huidige Nederlandse voorwaarden worden doorgezet zullen veel mensen ontslagen worden. En nu al is er veel armoede. De helft leeft onder de armoedegrens."

Ook de 23-jarige Shaïrah Jacobino is kritisch over de Nederlandse voorwaarden voor coronasteun. Ze werd geboren op Curaçao, maar kwam vijf jaar geleden naar Nederland om te studeren en heeft veel familie op het eiland.

Ze vraagt zich af of dit het juiste moment is voor Nederland om bezuinigingen te eisen: