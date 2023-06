Hevige rook van extreme bosbranden teistert oostkust VS en Canada

Door de hevige natuurbranden in Canada wordt de oostkust van het land en die van de Verenigde Staten geteisterd door enorme rookwolken. Autoriteiten hebben waarschuwingen afgegeven vanwege de verslechterde luchtkwaliteit. De rook komt vooral uit de provincie Quebec, waar zo'n 160 bosbranden woeden. Ruim 110 daarvan zijn er volgens de provincie nog niet onder controle. Environment Canada, het meteorologische instituut van het land, heeft de hoogste waarschuwing afgegeven voor de luchtkwaliteit in de hoofdstad Ottawa en stelt dat er een "zeer hoog risico" is voor de gezondheid. In Toronto en de omgeving geldt er een "hoog risico". In de VS heeft de National Weather Service de luchtkwaliteit van onder meer de staten Pennsylvania, New York en New England bestempeld als "erg ongezond voor iedereen". Mensen met luchtwegklachten worden geadviseerd binnen te blijven. Op sommige plekken kleurt de zon rood door de smog:

Er hangt een grijze, rokerige lucht in steden als New York en Ottowa. En in Ohio kleurt de zonsondergang rood door smog. En soms een oranje gloed, bij onder andere het Vrijheidsbeeld. - NOS

Al weken teisteren hevige bosbranden de natuur in Canada. In totaal hebben zo'n 30.000 mensen hun huis moeten verlaten. Het gebied, ter grootte van België, heeft al ruim een maand te maken met de bosbranden. Canada heeft grote moeite de branden onder controle te krijgen. Vorige week werden daarom meer dan 300 brandweerlieden uit de Verenigde Staten en Zuid-Afrika naar het land gestuurd om de natuurbranden te bestrijden. Elk jaar heeft Canada wel te maken met natuurbranden, maar dit jaar zijn het er al opvallend veel. In mei valt over het algemeen gesproken niet de piek in het natuurbrandenseizoen. Geen voorbode "Dat het nu zo veel brandt, komt door een combinatie van factoren. In de winter was er weinig neerslag. Daardoor was het sneeuwdek niet dik en door het warme voorjaar smolt dat er sneller af", zei klimaatwetenschapper en hoogleraar Guido van der Werf van de Vrije Universiteit in Amsterdam eerder over de branden. Toch zeggen deze branden nog niet zoveel over de rest van dit jaar. "Ik schrik van de omvang, maar volgend jaar kan het weer anders zijn. Dit zegt nog niet dat dit jaar een recordjaar wordt. Zo was 2020 een heel laag brandjaar in Canada", aldus de hoogleraar.