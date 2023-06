Unieke kans Amrabats Fiorentina: 'Hét moment om te laten zien dat ze weer meetellen'

Zowel Praag als Florence kleurt vandaag volledig paars. Na veel te veel magere jaren is de honger naar Europees succes onder fans van Fiorentina haast niet meer te stillen. Om 20.00 uur vanavond speelt La Viola in de Tsjechische hoofdstad de finale van de Conference League tegen West Ham United. Onder aanvoering van de ingenieuze coach Vicenzo Italiano en middenvelder Sofyan Amrabat moet de recente wederopstanding van de club verzilverd worden. Want dat Fiorentina sinds 2001 geen prijs meer won steekt. Toen werd met spelers als Adriano, Predrag Mijatović en Nuno Gomes de Coppa Italia werd gewonnen. Daarna begon een lange periode van schrijnende droogte. Opgekrabbeld Het iconische paarse shirt - vooral die ene met 'Nintendo' als sponsor op de borst - en de herinneringen aan culthelden als Rui Costa en Batistuta blijven onder voetbalfans wereldwijd tot de verbeelding spreken. Maar in Italië werd de sportieve rol van Fiorentina eigenlijk met het jaar marginaler. Fabio Bianchi, die de club volgt voor de Gazzetta dello Sport, zag de club wegzakken. "Fiorentina is een en al historie. Het was de eerste Italiaanse club die de Europa Cup 1-finale speelde. Die finale werd verloren tegen Real Madrid door een penalty die nooit gegeven had mogen worden. En in 1960/1961 was Fiorentina de eerste Italiaanse club die een Europese hoofdprijs won."

Fiorentina-coach Vicenzo Napolitano in de Grolsch Veste, waar in de voorronde van de Conference League werd afgerekend met Twente - AFP

De pijn van 22 jaar zonder prijs was voelbaar in Florence. Een week geleden liet Fiorentina in de finale van de Coppa Italia tegen Internazionale de bekerwinst liggen. De Conference League wordt dan ook als een absolute hoofdprijs beschouwd. In 2019 kocht de Amerikaans-Italiaanse investeerder Rocco Commisso de club op, voor een bedrag tussen de 150 en 200 miljoen euro. Hij investeerde flink en onder zijn leiding werd in 2021 de jonge coach Italiano van Spezia overgenomen. Dat bleek het begin van iets moois.

Finale Conference League bij de NOS De finale van de Conference League is te volgen op NOS.nl en in de NOS-app via ons liveblog en op NPO Radio 1 in Langs de Lijn En Omstreken. In het late Journaal op NPO 1 is een samenvatting te zien.

Onder Italiano krabbelde Fiorentina definitief weer op, zegt Bianchi. "Hij wordt in heel Italië geroemd om zijn aanvallende speelstijl. Italiano laat Fiorentina op een on-Italiaanse 'Europese' manier voetballen, met inschuivende verdedigers en een hoge druk. Ze krijgen daardoor wel vaak counters om de oren." Dubbele dekking Wie enorm veel van die counters onschadelijk weet te maken is Sofyan Amrabat. De international van Marokko, die in december een geweldig WK speelde, is de motor van het elftal. Hij ontwikkelde zich na zijn komst in 2020 tot een absolute steunpilaar. Zijn broer Nordin Amrabat vertelt dat hij onder Italiano nog verder is gegroeid. "Het is een hele interessante man en trainer. Voor zijn komst speelde Fiorentina op z'n klassiek Italiaans. Nu proberen ze veel meer te voetballen en hoog druk te zetten. Daar gedijt Sofyan alleen maar beter bij."

Sofyan Amrabat geeft zijn shirt aan een jonge fan in het Artemio Franchi - AFP