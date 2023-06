Bijna twee maanden bloedvergieten, maar wie hoor je nog over Sudan?

Dat was precies waarvoor veel Sudanezen vreesden: weinig aandacht vanuit het westen. Toen de gevechten in april startten, stonden de kranten dagelijks vol met Sudan. Maar nu alle westerlingen weg zijn en de situatie weinig verandert, wordt de aandacht minder.

Met miljoenen vluchtende Sudanezen tot gevolg. Zij kunnen niet of nauwelijks naar instabiele buurlanden en vluchten op den duur richting het Middellandse Zee-gebied of Europa, zegt Hoffmann. "Ik vind het jammer dat ik die kaart moet spelen, maar ik moet het doen. Mensen in Europa hebben de ernst van deze situatie onvoldoende door."

Het lijkt een conflict te worden van de lange adem, want vooralsnog is er weinig zicht op een uitweg. Hoffmann vreest dat het conflict uitmondt in een burgeroorlog. "Steeds meer burgers worden bewapend. Waarschijnlijk zijn de afgelopen twee maanden nog maar het begin."

De staat functioneert steeds minder, ziet ook Anette Hoffmann, Sudan-deskundige bij Clingendael. "Er zijn amper nog basisvoorzieningen." In de hoofdstad is de situatie het meest schrijnend. In het westen, in Darfur, nemen de gevechten ook toe. Al is het zicht op die regio troebel, zegt Hoffmann.

Ondertussen dreigt ook hongersnood en zijn veel artsen op de vlucht geslagen. Afrika-correspondent Elles van Gelder sprak een arts die in de hoofdstad Khartoem is gebleven, en hij vertelde dat de wetteloosheid toeneemt. "Hij krijgt steeds meer slachtoffers van seksueel geweld, maar ook kinderen of mensen met schotwonden. Voor hen zijn amper nog medicijnen beschikbaar."

Ondertussen wordt de situatie in het Afrikaanse land steeds schrijnender. Het Westen kán deze oorlog beëindigen, zeggen deskundigen. "Maar het is een kwestie van politieke wil."

Dat ziet ook Amna Nagi, die in 1992 vanuit Sudan naar Nederland verhuisde. Namens de Sudanese gemeenschap probeert ze zo veel mogelijk Nederlanders te vertellen over de oorlog. Afgelopen zaterdag organiseerde ze een demonstratie in Amsterdam. Ook wil ze geld inzamelen.

Nagi stuurde alle Nederlandse gemeentes een brief. "Met de vraag of ze 1 euro per bewoner willen betalen voor Sudan. Of misschien 10 cent, of 1 cent." Ze klopte ook aan bij Giro555 met de vraag of zij een inzamelactie willen doen, net zoals bij de aardbeving in Turkije en Syrië. Maar ze kreeg nul op het rekest. "Ze zeiden dat de actie geen kans van slagen heeft omdat de ramp niet voldoende media-aandacht heeft gekregen. Erg jammer."

Terwijl Nagi druk is met haar werk in Nederland, heeft ze ook dagelijks contact met haar zus die probeert te vluchten uit Sudan. "Het is echt vreselijk daar. Winkels zijn leeg of beroofd. Er worden geen goederen meer gebracht, en als dat wel gebeurt worden de leveranciers aangevallen door rebellen."

Ruim anderhalf miljoen Sudanezen sloegen op de vlucht, maar velen bleven waar ze zijn. Nieuwsuur sprak met de familie Abdulrahman, die in Khartoem woont: