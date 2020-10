UEFA geeft 'succesvolle pilot' vervolg en staat weer fans toe

Fans zijn wat de UEFA betreft weer welkom bij wedstrijden onder de vlag van de Europese voetbalbond. Stadions mogen bij internationale wedstrijden, zoals interlands en Champions League- en Europa League-duels, voor maximaal 30 procent gevuld zijn.

Er staat echter een flinke asterisk bij het UEFA-besluit: de lokale overheid heeft het laatste woord. Dat betekent dat er volgende week geen fans aanwezig zullen zijn tijdens Nederland-Mexico in Amsterdam, ondanks het fiat van de Europese bond.

Bij de oefenwedstrijd Duitsland-Turkije komende woensdag in Keulen zijn 9.200 toeschouwers welkom. Dat is conform de voorschriften van de Duitse overheid om maximaal 20 procent van de stadioncapaciteit te benutten. Een week later, op 13 oktober, geldt bij het Nations League-duel met Zwitserland in Düsseldorf dezelfde regel.

Succesvolle UEFA-pilot verdient vervolg

De UEFA experimenteerde tijdens de Europese Supercup al met het in beperkte mate toelaten van supporters. Die pilot is volgens de bond zo succesvol verlopen, dat hij een vervolg verdient.

"Dit is een verstandige eerste stap, die de gezondheid van de fans vooropstelt en de wetten van alle landen respecteert", aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.