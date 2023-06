Wekdienst 7/6: Rutte aan zet in Kamerdebat enquête Groningen • Finale Conference League

We beginnen met het weer: vandaag zijn er perioden met zon, maar is er soms ook wat hardnekkige bewolking. De temperatuur zal liggen tussen 17 graden aan zee, tot 24 graden in het binnenland. Na vandaag loopt de temperatuur echt op; het wordt dan 25 tot 30 graden.

Goedemorgen! De Tweede Kamer en het kabinet praten vandaag verder over het kritische rapport van de enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. En in Praag wordt de finale van de Conference League gespeeld.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer praat vandaag verder over het rapport van de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Premier Rutte kwam gisteren zwaar onder vuur, staatssecretaris Vijlbrief geniet veel vertrouwen.

In Praag staan Fiorentina en West Ham United tegenover elkaar in de finale van de Conference League. Vorig jaar reikte Feyenoord tot de finale van het derde Europese toernooi. Dit jaar werd AZ in de halve finale verslagen door West Ham United.

De Eemshaven bestaat vijftig jaar. Op 7 juni 1973 opende toenmalig koningin Juliana de Groningse zeehaven. Decennialang kwam het nauwelijks van de grond, maar daar is de afgelopen jaren verandering in gekomen. Vorig jaar werd een recordaantal bouwkavels uitgegeven. Inmiddels zijn er nog maar weinig over.

Wat heb je gemist?

Hoewel nog onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de verwoesting van de Kachovka-stuwdam in de Dnjepr-rivier in Oekraïne, is al wel duidelijk dat schade die daarmee is aangericht enorm moet zijn.

Een kilometers brede strook bewoond gebied en landbouwgrond staat onder water of komt onder water te staan. Het stuwmeer bevatte gisteren net zo veel water als vijf keer de hoeveelheid water in het IJsselmeer.

De beheerder van de dam verwacht dat het water in het stuwmeer over vier dagen zo ver is gezakt dat het peil stabiliseert. Maar tegen die tijd heeft het weggestroomde water stroomafwaarts al een spoor van vernieling getrokken.

Ander nieuws uit de nacht:

Republikein Chris Christie wil nieuwe gooi doen naar het Witte Huis: De oud-gouverneur van New Jersey maakte dinsdag bekend dat hij een nieuwe poging wil doen. Christie wilde in 2016 ook kandidaat worden voor de Republikeinse Partij, maar hij trok zich al snel terug toen hij slecht presteerde bij de voorverkiezingen.

Viertal ontvangt hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding: De hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap, de Spinoza- en Stevinpremies, gaan dit jaar naar vier wetenschappers. Zij krijgen ieder 1,5 miljoen euro, die ze mogen besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten die daarmee verbonden zijn.

Almere City slaat eerste slag in strijd om eredivisieticket met FC Emmen: In Almere won de nummer drie van de eerste divisie dinsdagavond met 2-0 van de nummer zestien van de eredivisie. De historische promotie ligt daarmee binnen handbereik, de polderclub speelde nog nooit op het hoogste niveau.

En dan nog dit:

Op Twitter is een interview met Vladimir Saldo, de door de Russen aangestelde gouverneur van het bezette deel van de regio Cherson, populair. Het ineenstorten van de Kachovka-dam gisteren vla k bij Cherson was wereldnieuws en leidde tot een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad. Maar met op de achtergrond een plein dat onder water staat, zegt Saldo dat er niks aan de hand is.