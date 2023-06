Malen in topvorm terug bij Oranje: 'Heb een paar dingen anders gedaan'

Donyell Malen had nog geen twee weken geleden de kans om met Borussia Dortmund de hegemonie van Bayern München te doorbreken. Malen zag de Beierse ploeg in de slotminuten er echter vandoor gaan met de landstitel. De aanvaller heeft zich inmiddels in Zeist bij het Nederlands elftal gemeld, maar de teleurstelling van het verlies is hij nog niet kwijt. Waar Matthijs de Ligt met Bayern kon juichen, voelt Malen nog de pijn in zijn lijf: "Je voelt nog steeds dat je wat hebt verloren." Aan het geloof in eigen kunnen lag het niet. Thuis verloor het team nog maar één keer dit seizoen en toch kwam de ploeg tegen Mainz 05 al snel twee doelpunten achter te staan. "Je weet dat het dan moeilijk wordt. Het geloof was er nog steeds. We gingen er vol voor, maar in voetbal kan veel gebeuren", aldus de 21-voudig international.

Donyell Malen heeft bij Borussia Dortmund zijn goede vorm teruggevonden. Met het Nederlands elftal kan hij nu in de Nations League de hoofdprijs pakken. - NOS

Hoewel het rampzalige verlies van Dortmund op die zaterdagmiddag in mei nog wel even in het achterhoofd van Malen zal blijven ronddwalen, stapt de 24-jarige voetballer met goede moed weer het veld op. Helemaal vergeten zit er voorlopig niet in. Daar zorgen zijn ploeggenoten wel voor, door te vragen hoe het toch heeft kunnen gebeuren. Het weerzien met De Ligt verliep gelukkig wel soepel: "Matthijs wist niet wat hij moest zeggen. Ik zei: je hoeft helemaal niets te zeggen. Het hoort bij de sport en het is een keiharde wereld." Rechtsbuitenprobleem Toch heeft Malen een paar goede maanden achter de rug. Na een periode van ziekte en pijntjes, is de aanvaller alleen dit jaar al goed voor negen doelpunten en drie assists bij Dortmund. Hoe het kan dat hij nu de sterren van de hemel speelt? "Ik heb een paar dingen anders gedaan". Een combinatie van naar de sportschool gaan en vervolgens meer speeltijd bij zijn club heeft geleid tot zijn groeiende vorm, waar ook Koeman tevreden over is. Malen is één van de eerste namen geweest op het lijstje van de bondscoach en dé oplossing voor het rechtsbuitenprobleem van Oranje in de ogen van Koeman. De bondscoach heeft met Steven Bergwijn, Xavi Simons en Noa Lang buitenspelers die het liefst op de linkerflank spelen. Malen beschouwt het als een mooi compliment, maar denkt er verder niet te veel over na. Verrast over zichzelf is hij namelijk niet: "Ik weet dat ik nog steeds goed kan voetballen."

Donyell Malen heeft bij Borussia Dortmund zijn goede vorm teruggevonden. Met het Nederlands elftal kan hij nu in de Nations League de hoofdprijs pakken. - NOS

Niet alleen het verliezen van de Bundesliga spookt nog rond in het hoofd van Malen. De ondermaatse interland tegen Frankrijk (0-4) is er ook een om snel te vergeten. Alle harde woorden zijn er volgens de Oranje-international al over gesproken. Nu is het tijd om vooruit te kijken en positief te blijven. Het elftal krijgt in de Nations League een nieuwe kans om te laten zien dat ze toch nog tot de top behoren. Zondag 18 juni vindt de finale van het toernooi plaats. Om hier kans op te maken, moet Nederland volgende week woensdag van Kroatië zien te winnen. Eén ding is zeker, Malen staat met genoeg motivatie op het veld: "Prijs is prijs. Ik ben er al eentje misgelopen, dus ik zou deze graag winnen."