Republikein Chris Christie wil nieuwe gooi doen naar het Witte Huis

In de Verenigde Staten heeft ook de Republikein Chris Christie zich gemeld voor de strijd om het Witte Huis. De oud-gouverneur van New Jersey maakte dinsdag bekend dat hij een nieuwe poging wil doen.

Christie wilde in 2016 ook kandidaat worden voor de Republikeinse Partij, maar hij trok zich al snel terug toen hij slecht presteerde bij de voorverkiezingen. Destijds trok Donald Trump aan het langste eind en Christie werd een vertrouweling en adviseur van Trump. Later zou hun relatie verslechteren.

Bij zijn bekendmaking in Manchester in de staat New Hampshire viel Christie Trump gelijk aan. Die heeft volgens Christie de partij verdeeld en groepen tegen elkaar opgezet. Ook hekelde hij Trumps ijdelheid, zijn onvermogen fouten toe te geven en zijn gebrek aan leiderschap.

Christie sprak ook over de oorlog in Oekraïne. Hij zei zich te ergeren aan partijgenoten die vinden dat de VS zich niet te veel moet bemoeien met wat er in Oekraïne gebeurt.

Trump zelf maakte in november bekend dat hij opnieuw president wil worden. Ook onder anderen Nikki Haley, oud-ambassadeur bij de VN, gouverneur Ron DeSantis van Florida en voormalig vice-president Mike Pence willen meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2024. De winnaar van de Republikeinse voorverkiezingen neemt het op tegen Democraat en zittend president Biden.