Twee grote partijen cocaïne onderschept in Zeeland

Bij een reguliere drugscontrole is dinsdag bij een bedrijf in Middelburg 430 kilo cocaïne gevonden. In de haven van Vlissingen vond de douane 509 kilo cocaïne, meldt de douane, die hulp kreeg van de politie.

De bedrijven waarbij de drugs werden gevonden hadden er niets mee te maken, staat in een persbericht van de douane. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De cocaïne heeft een waarde van ruim 70 miljoen euro en is vernietigd. Omroep Zeeland schrijft dat er de laatste tijd veel drugsvangsten worden gedaan inde provincie. Vorige week nog werd in de haven van Vlissingen een partij van 600 kilo cocaïne gevonden.