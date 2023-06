Schade na het instorten van de Kachovka-dam nog niet te overzien

Hoewel nog onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor de verwoesting van de Kachovka-stuwdam in de Dnjepr-rivier in Oekraïne, is al wel duidelijk dat schade die daarmee is aangericht enorm moet zijn.

Een kilometers brede strook bewoond gebied en landbouwgrond staat onder water of komt onder water te staan. Het stuwmeer bevatte gisteren net zo veel water als vijf keer de hoeveelheid in het IJsslemeer.

Niet al dat water zal wegstromen. De beheerder van de dam verwacht dat het water in het stuwmeer over vier dagen zo ver is gezakt dat het peil stabiliseert. Maar tegen die tijd heeft het weggestroomde water stroomafwaarts al een spoor van vernieling getrokken.

Daar komt bij dat een groot deel van het zuiden van Oekraïne, inclusief de door Rusland geannexeerde Krim, voor zijn elektriciteit, irrigatie- en drinkwater afhankelijk waren van de dam en de daarop gebouwde waterkrachtcentrale. Dat valt nu allemaal weg.

Evacuaties

Na het doorbreken van de dam kregen bewoners stroomafwaarts opdracht hun woningen in het bedreigde gebied te verlaten. Op de noordelijke door Oekraïne bevrijde rivieroever lopen zo'n 16.000 mensen gevaar. Een tiental dorpen kwam daar vandaag onder water te staan. Op de zuidelijke door Rusland bezette oever worden woningen van 22.000 mensen bedreigd.