FIFA wil nog geen opleidingsvergoeding voor voetbalvrouwen

De FIFA is nog niet van plan om clubs een opleidingsvergoeding te laten betalen in het vrouwenvoetbal. Dat schrijft de Wereldvoetbalbond in een brief aan Europarlementariër Toine Manders (CDA), die daarom had gevraagd. "We zien dat het vrouwenvoetbal aan belang toeneemt, maar we analyseren de situatie nog", schrijft de FIFA.

Bij de mannen geldt sinds het begin van deze eeuw dat clubs die voetballers hebben opgeleid, een deel van de transfersom krijgen als de spelers later worden ingelijfd door grotere clubs. Op die manier ontvingen amateurclubs Quick Boys en VV Bedum een vergoeding toen de internationals Dirk Kuyt respectievelijk Arjen Robben miljoenentransfers maakten.

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen

Bij de vrouwen staat nadrukkelijk in de reglementen dat er geen opleidingsvergoeding hoeft te worden betaald. Manders vroeg een paar weken geleden aan de FIFA om een einde aan de ongelijkheid tussen mannen- en vrouwenvoetbal te maken. "Een bond die met shirts speelt waarop 'respect' staat, kan het niet maken om geen respect voor het vrouwenvoetbal te hebben", zegt Manders in een reactie op de brief. "Ik ben teleurgesteld dat de FIFA zo met de rug naar de wereld staat."

Volgens de voetbalbond doen ze juist heel veel om het vrouwenvoetbal te promoten, maar is het verdienmodel bij de vrouwen niet te vergelijken met dat van de mannen. "Het is een hele andere structuur en we hebben altijd gedacht dat je daarom andere financiële regels moet hebben", aldus oud-speler Sarai Bareman die zich bij de FIFA bezighoudt met vrouwenvoetbal. Ze zegt dat er bij de bond wel sprake is van voortschrijdend inzicht, "maar we moeten zorgvuldig analyseren welke kant het opgaat".

De transfermarkt voor vrouwen is op dit moment overigens nog klein, zo is te lezen in het meest recente jaaroverzicht van de FIFA: voor alle transfers die vrouwelijke profvoetballers in 2019 maakten, werd bij elkaar zo'n 652.000 dollar betaald, ongeveer 550.000 euro.

Bij de mannen ging het in hetzelfde jaar om in totaal 7,35 miljard dollar, ofwel 6,25 miljard euro.

'Gehoopt dat het sneller zou gaan'

Bij de FIFA buigt een speciale werkgroep zich sinds de zomer van 2019 over een advies over de opleidingsvergoeding in het vrouwenvoetbal. Manders vindt dat te vaag: "Ik had gehoopt dat het sneller zou gaan".

Volgens de CDA-Europarlementariër is er sprake van discriminatie. Hij heeft zijn hoop nu gevestigd op de Europese Commissie. "Ik hoop dat ze daar de handschoen oppakken en de FIFA duidelijk maken dat er geen verschil mag zijn tussen mannen en vrouwen."