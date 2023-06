Terwijl West Ham-coach Moyes geschiedenis wil schrijven, kijkt zijn vader in de pub

David Moyes, de trainer van West Ham United, hoopt zijn vader woensdagavond in Praag een mooi cadeau te kunnen geven. Dat kan als zijn club in de finale van de Conference League het Italiaanse Fiorentina verslaat.

"Ik denk dat hij in de pub kijkt...", grapt Moyes op de vraag of zijn vader er in de Eden Arena bij is. "Het is niet alleen voor mij een bijzondere wedstrijd, maar voor mijn hele familie. Ik hoop dat we iets moois kunnen vieren. Het is altijd speciaal als je als zoon iets bereikt waarop je trots kunt zijn, dat is voor iedere vader zo. Ik hoop dat ik die van mij iets bijzonders kan geven."

Prestaties blijven achter bij omzet

Voor de Engelse topclubs mag dan alleen deelname aan de Champions League tellen, bij West Ham United ligt dat een tikkeltje anders. De Londenaren schakelden vorige maand AZ uit in de halve finales van de Conference League en willen nu het derde Europese clubtoernooi maar al te graag winnen.

Het is lang geleden dat West Ham succesvol was in Europa. West Ham won in 1961 de Europa Cup 2 door op Wembley met 2-0 van 1860 München te winnen. De Engelse club investeerde vorig jaar zomer flink in de selectie en is qua omzet inmiddels de zevende club van Engeland.

De prestaties blijven alleen wel bij achter. 'The Hammers' eindigden dit seizoen teleurstellend als veertiende in de Premier League.