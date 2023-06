Van der Burg wil snel 'voorportaallocaties' voor overbelast Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil binnen een maand drie of vier 'voorportaallocaties' openen om het overbelaste aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Iedere locatie moet zo'n 500 asielzoekers opvangen.

De voorportalen moeten een soort wachtkamer worden voor Ter Apel. Daar worden asielzoekers na aankomst geïdentificeerd en geregistreerd door de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vorig jaar moesten asielzoekers er noodgedwongen buiten slapen omdat er binnen geen plek was.

Per 1 juli wordt al een voorportaallocatie geopend in de Expo Assen. De andere locaties voor de voorportalen moeten nog worden gevonden.

Ook wil Van der Burg dat in iedere provincie een 'doorstroomlocatie' komt. Hier moeten 500 tot 1500 statushouders worden opgevangen, in afwachting van een woning. De staatssecretaris doet voor de overloop- en doorstroomlocaties een dringend beroep op alle burgemeesters en commissarissen van de koning.

Weinig enthousiast

De nieuwe locaties komen vanavond ter sprake tijdens het Veiligheidsberaad, met de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Bij de inloop klonk onder de burgemeesters nog geen enthousiasme over de nieuwe oproep van Van der Burg.

Sybrand Buma, voorzitter Veiligheidsregio Fryslân, zei dat zijn regio al "aan de grenzen" zit. Hubert Bruls, voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, zei dat deze regio "al de handen vol" heeft aan een crisisnoodopvang in Nijmegen waar 1200 mensen verblijven. Over het openen van een nieuwe locatie, zei hij daarom: "Ik zou niet een-twee-drie weten hoe we dit moeten oplossen."

"Ik snap dat het ingewikkeld is, maar ze zijn wel nodig", zei Van der Burg bij binnenkomst. Het probleem is volgens de staatssecretaris dat gemeenten moeite hebben met het huisvesten van statushouders. "Daardoor zitten er te veel statushouders in de opvang."

Het liefst heeft Van der Burg dat de drie of vier voorportaallocaties verspreid worden over het land. "Je wil niet dat één regio heel veel meer doet." De staatssecretaris zei dat hij dan ook ook extra zal kijken naar de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. Die provincies hebben de opdracht gekregen om veel meer asielzoekers op te vangen.