Acteur Cuba Gooding jr. schikt in verkrachtingszaak

Acteur Cuba Gooding jr. heeft een schikking getroffen met een vrouw die hem van verkrachting had beschuldigd. Het nieuws dat er een regeling is getroffen, kwam kort voordat het proces tegen de Amerikaanse Oscar-winnaar van start zou gaan. De rechtbank stond op het punt te beginnen met het selecteren van juryleden, toen de zaak werd afgeblazen.

De vrouw beschuldigde Gooding jr. ervan dat hij haar in 2013 op zijn hotelkamer in New York had verkracht. De acteur ontkent niet dat hij seks met haar heeft gehad, maar zegt dat dat met wederzijdse instemming was. Volgens zijn advocaten schepte de vrouw er later over op dat ze seks had gehad met een beroemdheid.

De 55-jarige Gooding jr. won een Oscar voor zijn (bij)rol in Jerry Maguire. Andere bekende films waarin hij te zien was, zijn Boyz n the Hood, As good as it gets, Pearl Harbor en American Gangster.

Meer misbruikbeschuldigingen

De vrouw eiste 6 miljoen dollar aan schadevergoeding. Welk bedrag ze nu krijgt, is niet duidelijk. De advocaten van beide partijen hebben geen toelichting gegeven op de schikking. De naam van de vrouw is niet bekendgemaakt. De rechter had al wel bepaald dat ze haar identiteit moest onthullen als de rechtszaak zou doorgaan.

Het is niet voor het eerst dat Cuba Gooding jr. van seksueel misbruik is beschuldigd. Vorig jaar gaf hij toe dat hij een vrouw tegen haar zin had gekust. Ook in die zaak schikt hij. Drie andere beschuldigingen van misbruik werden toen als onderdeel van die schikking buiten beschouwing gelaten. In de verkrachtingszaak zouden deze vrouwen als getuige gehoord worden, zo werd eerder al door de rechtbank bepaald.

In totaal zijn er meer dan dertig vrouwen die beschuldigingen tegen Gooding jr. hebben geuit. Het zou daarbij gaan om onder meer vastpakken en ongewenst kussen.

