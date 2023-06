Waarschuwing IAEA: koeling kerncentrale Zaporizja in gevaar na dambreuk

Het verwoesten van de Kachovka-dam heeft gevolgen voor het koelsysteem van de Oekraïense kerncentrale Zaporizja, maar voorlopig biedt een alternatief koelsysteem redding, zegt de internationale atoomwaakhond IAEA. Op dit moment wordt er nog koelwater uit het stuwmeer achter de dam gehaald, maar daar zakt het waterpeil snel. Het is genoeg voor een aantal dagen, zegt de IAEA. Daarna moet worden overgeschakeld naar een alternatief koelwaterreservoir. Daar zit op dit moment naar schatting genoeg in voor enkele maanden koeling, zegt directeur-generaal Rafael Grossi van IAEA.

Voorlopig is er dus genoeg koelwater voorhanden, maar Grossi benadrukt het belang ervan voor de veiligheid van de centrale. "Als er langere tijd geen koelwater meer in de koelsystemen zit, dan leidt dat tot het uitvallen van de nood-dieselaggregaten en het smelten van splijtstofstaven", zegt hij.

Ook Joost van den Broek, nucleair expert van NRG Petten, wijst op het belang van koeling in een kerncentrale. "Zodra één of meerdere splijtstofstaven smelten, kan dat leiden tot het vrijkomen van nucleair materiaal, als ook andere veiligheidsbarrières falen."

Reservoirs maximaal vullen

Het opblazen van de dam heeft vooral effect op het 'normale' koelsysteem van de kerncentrale. Door de breuk in de dam daalt het water in het stuwmeer bij de centrale met zo'n 5 centimeter per uur. Vanochtend vroeg stond het waterpeil daar op 16,4 meter. Als het daalt onder 12,7 meter kan het niet meer naar de centrale worden gepompt.

"Op dit moment proberen ze alle opslagvoorzieningen van het koelsysteem maximaal te vullen", vertelt Mark van Bourgondiën van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming - de Nederlandse toezichthouder voor kerncentrales. "Als het water in het stuwmeer zakt onder het inlaatpunt, dan moeten ze overschakelen op andere koelwaterbronnen, zoals water uit de koelvijver." Die koelvijver is op dit moment volgens Van Bourgondiën goed gevuld.

De dam ligt hemelsbreed op zo'n 120 kilometer van de kerncentrale en stuwt het water in de rivier de Dnjepr op. Dat is het hoofdkoelsysteem. De back-up is een hogergelegen vijver met koelwater naast de centrale. Dat reservoir is volgens het Oekraïense energieagentschap Energatom zo'n 16,6 meter diep.