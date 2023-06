Djokovic na stroeve start en setverlies toch halvefinalist op Roland Garros

Novak Djokovic heeft voor de twaalfde keer in zijn carrière de halve finales van Roland Garros bereikt. De 36-jarige Serviër kende in Parijs tegen de Rus Karen Chatsjanov een moeizame start, maar klaarde het karwei uiteindelijk in vier sets: 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4.

Chatsjanov, die de halve finales haalde op de laatste twee grandslamtoernooien, begon sterk aan de wedstrijd en wist als eerste een break te forceren. Dat gebeurde bij een 2-2 stand in de eerste set. Djokovic maakte een ongeïnspireerde indruk en kwam die break niet te boven.

Chatsjanov sloeg op z'n vierde setpunt toe en beëindigde daarmee Djokovic' reeks van 29 setzeges op grandslamtoernooien.

Tiebreak in set twee

Djokovic, die op jacht is naar zijn 23ste grandslamtitel, had in de tweede set geen enkele moeite zijn servicebeurten binnen te slepen, maar het lukte hem ook niet om het de 27-jarige Chatsjanov moeilijk te maken. Tot de tiebreak, waarin hij de Rus geen enkele kans gaf (7-0).

Daarna was het gedaan met het verzet van de Rus, die nog nooit won van een speler uit de topvijf op een grandslam. Djokovic denderde door en duwde Chatsjanov langzaam de afgrond in.