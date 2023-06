Navalny opnieuw voor de rechter: mogelijk nog een jarenlange celstraf

De Russische oppositieleider Aleksei Navalny stond vandaag opnieuw voor de rechter in een voorbereidende zitting achter gesloten deuren. Hij zit al vast in een strafkolonie, maar er zijn verschillende nieuwe aanklachten, waarmee hem nog eens 15 tot 30 jaar celstraf boven het hoofd hangt. De oppositiepoliticus staat onder andere terecht voor het oprichten van "een extremistische groepering"; de organisatie van Navalny werd op 2021 op dezelfde lijst gezet als Al Qaida en IS. Een andere aanklacht is het organiseren van niet goedgekeurde demonstraties. Verder wordt Navalny beschuldigd van fascistisch gedachtegoed en steun aan het nazisme omdat hij zijn steun uitsprak aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Nu zit de oppositieleider al een celstraf van 11,5 jaar uit. Als de rechter meegaat in de aanklachten is de kans groot dat hij - zolang president Poetin aan de macht is - de rest van zijn leven in de strafkolonie moet doorbrengen.

Correspondent Rusland Iris de Graaf: Deze nieuwe zaak van Navalny wordt doelbewust ver buiten het zicht gehouden van de media. Zo is de rechtszaak dit keer niet in de Moskouse rechtbank, maar in de gevangenis van strafkolonie nummer 6, waar Navalny gevangen zit. Dit is in Melechovo, op een paar honderd kilometer buiten Moskou. Bij rechtszaken in Moskou zie je dat er zich altijd een handjevol pers bij de rechtbank verzamelt, net als sympathisanten en mensenrechtenactivisten. De rechtbank is nog vrijwel de enige plek in Rusland waar gelijkgestemden elkaar vinden, waar vrijuit kritiek klinkt op het regime en waar vaak een spontaan mini-protest ontstaat. De autoriteiten lijken erop gebrand te zijn om dit soort protesten bij Navalny's nieuwe zaak te voorkomen. Pers en sympathisanten werden niet toegestaan bij strafkolonie nummer 6, en de zitting vond plaats achter gesloten deuren.