Zomerse dagen op komst: 'Zonniger en warmer dan aan Costa del Sol'

Vanaf vrijdag is Nederland een aantal dagen het zonnigste en warmste land van Europa. Er wordt geen regen verwacht en in het zuiden kan zaterdag zelfs tropisch warm worden. Of die warmte na zondag aanhoudt, is nog onzeker.

"We hebben aankomend weekend zo'n beetje het weer van de Costa del Sol hier", stelt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. "Sterker nog: bij ons schijnt de zon, en daar in Zuid-Spanje is het dit weekend waarschijnlijk bewolkt."

Ook de zonkracht is dit weekend sterk, verwacht het KNMI. Die is vrijdag, zaterdag en zondag 7 op een schaal van maximaal 8 in Nederland. Dat betekent dat onbeschermde huid binnen 10 tot 15 minuten rood kleurt.

Ook warm in Duitsland

Vooral Duitsland, België, Luxemburg en het noorden en oosten van Frankrijk krijgen met de hitte te maken, maar in Nederland wordt het nog warmer. Dat komt doordat Nederland "aan het eind van een glijbaan van steeds meer opwarmende lucht ligt", zegt de meteoroloog. "De wind komt vanaf vrijdag uit het oosten en waait duizenden kilometers over land waardoor de lucht langer en makkelijker kan opwarmen dan wanneer de wind vanuit de richting van de zee komt."

Kuipers Munneke denkt dat het lokaal zelfs een tropische dag kan gaan worden (meer dan 30 graden) in het zuiden van het land. Mensen die naar de Wadden gaan, zullen de tropische temperaturen ontlopen. Kuipers Munneke: "De weersverwachting geldt voor het vasteland. De Wadden zijn altijd een apart verhaal. Daar is het altijd kouder."

Na zondag onzeker

Het is onzeker of het na zondag ook nog zomers warm blijft. "Als er een hogedrukgebied boven Scandinavië blijft, dan blijft het warm, maar als de wind vanuit Ierland gaat waaien, kan het afkoelen." De weerman verwacht in ieder geval dat er tot en met volgende week donderdag weinig regen zal vallen.

Hij benadrukt dat de aankomende warmte niets zegt over het verdere verloop van de zomer. "Dat is het mooie van het weer in Nederland en in grote delen van Europa: het geheugen van het weer is kort. Dat is heel anders dan in bijvoorbeeld Indonesië, waar er heel warm oceaanwater is. Daardoor valt redelijk goed te voorspellen wanneer het regenseizoen is en hoelang dat duurt."

Maar hier blijft het de komende week nog droog. Dat heeft nog geen grote gevolgen voor de natuur, zegt Kuipers Munneke. "Het is nu nog te vroeg voor alarmbellen. Sproeien bij bomen, struiken en vaste planten is nog echt niet nodig, omdat er voldoende vocht in de grond zit. Alleen voor gras, dat korte wortels heeft, en voor potplanten is extra water misschien nodig."