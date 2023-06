Weer etappezege voor Laporte in derde etappe van Dauphiné

Er staat vooralsnog geen maat op Christophe Laporte in het Critérium du Dauphiné. De Fransman van Jumbo-Visma, zondag ook al winnaar, was de sterkste in de massaprint van de derde etappe. Dylan Groenewegen had zijn zinnen ook gezet op de dagzege, maar zag dat plan doorkruist door collega-sprinter Sam Bennett die van zijn lijn afweek en zo de Nederlander blokkeerde. Groenewegen werd derde achter Bennett. Door zijn zege blijft Laporte ook eerste in het algemeen klassement, elf seconden voor Julian Alaphilippe en zeventien seconden voor Ecuadoriaan Richard Carapaz.

Grote valpartij In de 194,1 kilometer lange etappe van Monistrol-sur-Loire naar Le Coteau gebeurde aanvankelijk niet veel, totdat het rustig kabbelende peloton vijftig kilometer voor het einde ineens werd opgeschrikt door een valpartij. Daar waren twaalf renners bij betrokken, waaronder Alaphilippe, gisteren winnaar van de tweede etappe, en Rune Herregodts, de Belg die zondag in eerste etappe op tien meter voor het einde nog werd achterhaald door Laporte. Waar Alaphilippe en Herregodts weer op konden stappen, was de koers voor Andrey Zeits voorbij. De ervaren Kazak van Astana was de zevende uitvaller in de 75ste editie van het Critérium du Dauphiné, waartoe ook al de Nederlanders Steven Kruijswijk en Antwan Tolhoek behoren. Alaphilippe moest daarna nog tweemaal van de fiets, om een wiel te wisselen, maar sloot beide keren opnieuw aan.

Andrey Zeits op de grond - AFP