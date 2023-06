Tien procent meer loon voor supermarktpersoneel

De medewerkers van de supermarkten krijgen per 1 september een loonsverhoging van 10 procent. De vakbonden FNV en CNV zijn tevreden over het bod van de werkgevers. De nieuwe cao met een looptijd van één jaar moet op 2 juli van kracht worden. Hij geldt voor 300.000 mensen.

CNV-bestuurder Jacqueline Twerda spreekt van "een heel reëel bod", dat de bonden gaan voorleggen aan hun leden. Ze stelt tevreden vast dat er geen staking voor nodig is geweest. Volgens haar hebben de werkgevers goed gekeken naar wat er is gebeurd bij de distributiecentra van Albert Heijn. AH stemde een maand geleden na dagenlange stakingen in met een loonsverhoging van 10 procent.

Hoog inzetten

Aanvankelijk leken ook bij de supermarkten zelf stakingen niet uitgesloten. De FNV had voor het begin van de cao-onderhandelingen aangekondigd "hoog in te zetten". De bond wilde dat de werknemers gecompenseerd werden voor de hoge inflatie. De FNV had eerder een loonsverhoging van 14 procent "fatsoenlijk" genoemd. Maar dat was toen de inflatie op zijn hoogtepunt was. De inflatie is nu 6 procent.

FNV-bestuurder Daniëlle Wiek noemt nu de loonsverhoging van 10 procent "een goed loonbod". Zo'n verhoging is volgens de bonden nodig omdat supermarktmedewerkers "tegenwoordig diep in de buidel moeten tasten voor hun eigen boodschappen".

De bonden zijn ook tevreden omdat de werkgevers tegenover de loonsverhoging geen verslechteringen stellen, zoals lagere onregelmatigheidstoeslagen.