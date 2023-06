Nederlander opgepakt op verdenking van fraude met dividendbelasting

Dividend is de winstuitkering van een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Er wordt belasting betaald aan de overheid over dat dividend. Bij de fraude worden aandelen tijdelijk aan het buitenland 'verkocht' zodat in Nederland betaalde dividendbelasting kan worden teruggevraagd. De opgepakte Nederlander zou daarvoor gebruik hebben gemaakt van partners in Canada en Dubai.

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft het kantoor en huis van de man doorzocht. Ook is er gezocht in het kantoor van zijn belastingadviseur.

In een groot internationaal onderzoek naar dividendfraude is voor het eerst een Nederlander opgepakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en van dividendstrippen. De Belastingdienst zou daardoor ruim 4 miljoen euro zijn misgelopen.

Wat is dividendstrippen?

Via een techniek genaamd cum/ex leenden beleggers, vaak hedgefondsen, met de constructie hun aandelen aan andere beleggers uit. Door ze vlak voor de dividenddatum te verkopen en pas daarna te leveren, kon via een dubbele dip twee keer belasting worden teruggevraagd. De opbrengst van de dubbele aftrek werd via de bank onder de twee klanten verdeeld.

Daarnaast is er ook de techniek cum/cum. Hierbij werden aandelen al dan niet tijdelijk verplaatst naar een ander land, om zo minder dividendbelasting af te dragen.

Via Follow The Money werd bekend dat Nederland mogelijk 27 miljard euro is misgelopen aan dividendbelasting. Europese overheden zouden in totaal voor 150 miljard euro zijn opgelicht of gedupeerd door bankiers, handelaren en hedgefondsen. in Duitsland loopt nog altijd een onderzoek naar betrokkenheid van ABN Amro.