Stro op aardappelveld moet bladluis 'in verwarring brengen' en ziekten voorkomen

Een ongebruikelijk gezicht in Oldehove in Groningen: een akker ligt bezaaid met stro. Met deze milieuvriendelijke methode hoopt aardappelteler Hilko Bos zijn gewassen te beschermen tegen bladluis en daarmee aardappelziekten te voorkomen. "De bedoeling is om de luizen, die virusziekten overbrengen, in verwarring te brengen zodat ze de aardappelen niet kunnen vinden."

De Groningse aardappelteler ziet stro als een mogelijk alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen. In Oostenrijk en Frankrijk hebben telers volgens Bos al goede ervaringen met stro opgedaan. Ook in Nederland worden sinds twee jaar proeven gehouden met deze manier van bladluisbestrijding. De werking is inmiddels bewezen, zegt Bos. Maar hoe het dan precies werkt, is volgens hem nog niet helemaal duidelijk.

"Een theorie is dat de luizen het kleurverschil tussen aardappelen en stro niet goed kunnen zien", zegt Bos. "Ze kruipen in het stro en verdwalen daarin. Een andere theorie is dat ze het stro associëren met herfstkleuren en afstervende planten. Daar valt dan niets te halen."

Wind maakt verspreiden lastig

Het lijkt een simpele oplossing, maar toch is Bos nog niet helemaal tevreden. Het is namelijk lastig om het stro goed over het land te verdelen. "Het stro is erg licht en waait makkelijk weg. We hebben eigenlijk regen nodig zodat het wat zwaarder wordt." Hij vraagt zich wel af of stro dat nat is problemen geeft bij het oogsten. "Als dat niet zo is, dan verwacht ik wel dat deze methode meer gebruikt gaat worden."

Bos is niet de enige aardappelteler in Nederland die deze bestrijdingsmethode gebruikt. Volgens RTV Noord experimenteren dit seizoen zeker 25 aardappeltelers in de provincie Groningen met de stromethode.