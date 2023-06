Restauratie orgel Arnhemse Eusebiuskerk wordt megaklus

In de Eusebiuskerk in Arnhem is begonnen met de restauratie van het kerkorgel. Het instrument telt 3700 pijpen en het opknappen is een megaklus, zegt organist Johan Luijmens die het instrument al tientallen jaren van binnen en van buiten kent. Sinds een enorme stortbui in 2021 kan het orgel niet meer worden bespeeld als gevolg van waterschade.

"Het is een logistieke operatie van enorme omvang", zegt Luijmes tegen RTV Connect. Het orgel is groot. groter dan een gemiddeld huis. De pijpen moeten een voor een uit het orgel worden gehaald, gerestaureerd en teruggeplaatst. De klus gaat jaren duren.

Bert van den Heuvel restaureert het beschadigde orgel. Door het orgel van tevoren goed te documenteren, weet hij na de restauratie welke orgelpijp hij op welke plek moet terugplaatsen. Daardoor kan er volgens hem niets misgaan. "Als wij gewoon het plan volgen, dan loopt het wel."

Beter geluid

Volgens Luijmes gaat het orgel uiteindelijk beter klinken dan ooit. Dat komt onder andere doordat er acht blaasbalgen in de toren komen te hangen die zorgen voor de luchtvoorziening. "Die windvoorziening was er al, maar was net van mindere kwaliteit", legt hij uit. "Als de longen goed zijn, dan kun je ook goed zingen. De pijpen moet je zien als stemmen, dus die gaan straks waarschijnlijk nog veel beter klinken dan voor de restauratie."